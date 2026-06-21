Детектив Агаты Кристи поставят в Хабаровске как мюзикл на юбилей музтеатра

В Хабаровске под занавес 100-го театрального сезона готовят премьеру мистического музыкального детектива «Восточный экспресс» по мотивам романа Агаты Кристи. Показы пройдут 3, 4 и 5 июля на сцене ОДОРА, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Спектакль выпускает Хабаровский краевой академический музыкальный театр. Автором либретто и режиссёром стала заслуженная артистка России Наталья Индейкина, лауреат премий «Золотой Софит» и «Музыкальное сердце театра». Хабаровским зрителям она уже знакома по мюзиклам «Первый бал Наташи Ростовой» и «Анна Каренина».
В центре сюжета — знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, который оказывается в «Восточном экспрессе» на маршруте Стамбул — Кале. Поезд застревает в снежном заносе, а в одном из вагонов находят тело богатого негоцианта Сэмюэла Эдуарда Рэтчетта.
Убийца не мог покинуть состав, значит, он остаётся среди пассажиров. Пуаро начинает расследование и быстро понимает, что улики в купе указывают почти на каждого из путешественников. Роль детектива исполнят заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов и артист-вокалист Никита Рыкунов.
Образ Рэтчетта на сцене создадут заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов и артист-вокалист Дмитрий Злобин. Постановщики обещают соединить атмосферу загадки, парадоксальные ситуации, театральный поп-рок, классическую оперу и мюзикл.
Пока зрители ждут премьеру, в мастерских театра собирают декорации и реквизит. Часть элементов делают с нуля, а металлическую конструкцию вагона дорабатывают уже внутри театра — обшивают фанерой, зеркальным металлом и бархатом.
«Из декораций самое необычное и интересное — три шкафа-чемодана. Один из них открывается и превращается в бар», — рассказала заведующая производственными мастерскими Екатерина Курникова.
Для спектакля также готовят столы, скамейки, вешалки, умывальники, старинные фотоаппараты со вспышкой, маски, крылья и даже большие свиные туши. Последняя премьера сезона, судя по масштабу подготовки, должна стать для театра не просто финальной точкой, а эффектным уходом в летнюю паузу.