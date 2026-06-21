Детектив Агаты Кристи поставят в Хабаровске как мюзикл на юбилей музтеатра

Убийца не мог покинуть состав, значит, он остаётся среди пассажиров. Пуаро начинает расследование и быстро понимает, что улики в купе указывают почти на каждого из путешественников. Роль детектива исполнят заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов и артист-вокалист Никита Рыкунов.