Мэр узнал от жителей проблемы отдаленных районов большого Красноярска

В Минино глава города также обсудил проблемы с местными. Договорились построить две площадки для мусора вместо одной проблемной на улице Внуковых. Конкретное расположение определят позднее, а места оборудуют камерами для контроля. Кроме того, Сергей Верещагин сообщил, что на 118-й маршрут постараются поставить автобусы большей вместимости, а также продлить 52-й маршрут до деревни и запустить специальный автобус для подвоза учеников в 159-ю школу. Также в планах отремонтировать котел в Доме культуры, решить вопрос со вторым выездом из деревни и обновить отсыпку дороги по улице Красноярской.