Мэр узнал от жителей проблемы отдаленных районов большого Красноярска

Глава Красноярска Сергей Верещагин посетил поселки Каменный Яр, Снежницу, деревню Минино и Бугачево, чтобы оценить состояние инфраструктуры и выслушать проблемы жителей. Об этом он рассказал в соцсетях.
В Каменном Яру основное внимание уделили коммунальным объектам. Сейчас власти ищут эксплуатанта сетей, чтобы привести их в порядок. Также мэр выслушал жалобы жителей на подтопления подвалов в домах.
В Минино глава города также обсудил проблемы с местными. Договорились построить две площадки для мусора вместо одной проблемной на улице Внуковых. Конкретное расположение определят позднее, а места оборудуют камерами для контроля. Кроме того, Сергей Верещагин сообщил, что на 118-й маршрут постараются поставить автобусы большей вместимости, а также продлить 52-й маршрут до деревни и запустить специальный автобус для подвоза учеников в 159-ю школу. Также в планах отремонтировать котел в Доме культуры, решить вопрос со вторым выездом из деревни и обновить отсыпку дороги по улице Красноярской.
В поселке Снежница, где глава города побывал впервые, проблемными оказались центральная улица, вопрос освещения, состояние игровой площадки и остановка для школьного автобуса. По этим объектам будут искать решения.
На обратном пути мэр проехал через Бугачево, где уже начали отсыпать дорогу фрезератом, и пообещал продолжить эти работы.
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