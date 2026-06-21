Адвокат рассказала, как суд определяет размер алиментов

Она отметила, что, согласно Семейному кодексу РФ, размер алиментов и порядок их оплаты может быть определен соглашением, которое подлежит нотариальному удостоверению, либо же в судебном порядке. При этом обратиться в суд можно независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если они не выплачивались.