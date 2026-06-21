Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4,6 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

Специалисты разработали памятку по грамотному извлечению клеща.

Пик активности клещей продолжается в Хабаровском крае. Так, с начала сезона зарегистрировано уже порядка 4,6 тысяч обращений в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей, в том числе более 1600 детей, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

В связи с этим, в региональном Управлении Роспотребнадзора напомнили жителям о способах безопасного извлечения кровососущего в случае его присасывания, а также о том, чего, напротив, делать не стоит.

Конечно, если есть возможность, то лучше всего обратиться за помощью к врачу в травматологический пункт. Однако бывают ситуации, когда скорее удалить клеща возможно только самостоятельно.

— Для того, чтобы минимизировать риск заражения и осложнений, лучше использовать основной способ — при помощи инструмента, — подмечают специалисты профильного ведомства. — Для этого необходим пинцет с изогнутыми кончиками или специальное приспособление — клещевёрт. Захватывать клеща нужно как можно ближе к коже, у самого хоботка. Затем необходимо аккуратно потягивать его вверх, одновременно плавно вращая клеща вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1−3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Есть и альтернативный способ — с помощью прочной нити. Образованный из нее узел нужно завязать как можно ближе к хоботку клеща. Концы нити разводятся в стороны. Аккуратно, без резких движений, раскачивая и подтягивая клеща, нужно медленно вытягивать его из кожи.

После удаления членистоногого, необходимо продезинфицировать место укуса йодом, спиртом или другим антисептиком, а руки — тщательно вымыть с мылом. По возможности извлеченного живого клеща необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость и сдать в лабораторию для анализа на инфекции.

— Даже если укус был кратковременным, риск заражения не исключается. При появлении симптомов (повышение температуры, появление сыпи, головная боль) немедленно обратитесь к врачу.

Вместе с тем, в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю указали ошибочные действия. Например, бытующий среди людей способ обмазывания клеща маслом, бензином и иными жидкостями: делать этого нельзя потому, что это не заставит клеща вынуть хоботок, напротив, задохнувшись, он может выпрыснуть содержимое желудка в ранку, что увеличит риск заражения.

Нельзя прижигать клеща или давить его пальцами. Ковыряться в ранке грязной иглой. Или резко дергать, так как велика вероятность оторвать тело клеща, оставив хоботок в коже. Также не рекомендуется прикладывать компрессы к месту укуса.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше