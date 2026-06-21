Более 4,6 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

Пик активности клещей продолжается в Хабаровском крае. Так, с начала сезона зарегистрировано уже порядка 4,6 тысяч обращений в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей, в том числе более 1600 детей, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
В связи с этим, в региональном Управлении Роспотребнадзора напомнили жителям о способах безопасного извлечения кровососущего в случае его присасывания, а также о том, чего, напротив, делать не стоит.
Конечно, если есть возможность, то лучше всего обратиться за помощью к врачу в травматологический пункт. Однако бывают ситуации, когда скорее удалить клеща возможно только самостоятельно.
— Для того, чтобы минимизировать риск заражения и осложнений, лучше использовать основной способ — при помощи инструмента, — подмечают специалисты профильного ведомства. — Для этого необходим пинцет с изогнутыми кончиками или специальное приспособление — клещевёрт. Захватывать клеща нужно как можно ближе к коже, у самого хоботка. Затем необходимо аккуратно потягивать его вверх, одновременно плавно вращая клеща вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1−3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Есть и альтернативный способ — с помощью прочной нити. Образованный из нее узел нужно завязать как можно ближе к хоботку клеща. Концы нити разводятся в стороны. Аккуратно, без резких движений, раскачивая и подтягивая клеща, нужно медленно вытягивать его из кожи.
После удаления членистоногого, необходимо продезинфицировать место укуса йодом, спиртом или другим антисептиком, а руки — тщательно вымыть с мылом. По возможности извлеченного живого клеща необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость и сдать в лабораторию для анализа на инфекции.
— Даже если укус был кратковременным, риск заражения не исключается. При появлении симптомов (повышение температуры, появление сыпи, головная боль) немедленно обратитесь к врачу.
Вместе с тем, в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю указали ошибочные действия. Например, бытующий среди людей способ обмазывания клеща маслом, бензином и иными жидкостями: делать этого нельзя потому, что это не заставит клеща вынуть хоботок, напротив, задохнувшись, он может выпрыснуть содержимое желудка в ранку, что увеличит риск заражения.
Нельзя прижигать клеща или давить его пальцами. Ковыряться в ранке грязной иглой. Или резко дергать, так как велика вероятность оторвать тело клеща, оставив хоботок в коже. Также не рекомендуется прикладывать компрессы к месту укуса.