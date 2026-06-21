Более 4,6 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

— Для того, чтобы минимизировать риск заражения и осложнений, лучше использовать основной способ — при помощи инструмента, — подмечают специалисты профильного ведомства. — Для этого необходим пинцет с изогнутыми кончиками или специальное приспособление — клещевёрт. Захватывать клеща нужно как можно ближе к коже, у самого хоботка. Затем необходимо аккуратно потягивать его вверх, одновременно плавно вращая клеща вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1−3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Есть и альтернативный способ — с помощью прочной нити. Образованный из нее узел нужно завязать как можно ближе к хоботку клеща. Концы нити разводятся в стороны. Аккуратно, без резких движений, раскачивая и подтягивая клеща, нужно медленно вытягивать его из кожи.