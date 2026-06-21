Метрополитен Москвы отсудил у фирмы из Владивостока за поддельные кружки

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск ГУП «Московский метрополитен» к владивостокскому ООО «БСД-Групп» за незаконное использование товарного знака. Суд взыскал 384 994 рубля компенсации — почти на 190 тысяч меньше, чем требовал истец — 577 492 рубля. Решение основывалось на принципах разумности и соразмерности.
Московский метрополитен владеет исключительными правами на серию товарных знаков с буквой «М». В ходе интернет-мониторинга специалисты обнаружили на одном из маркетплейсов кружки с надписями «Метро Москвы» и «Транспорт столицы». Продавцом оказалась владивостокская полиграфическая компания «БСД-Групп», которая не имела лицензии на использование бренда.
Правообладатель направил предпринимателю претензию с требованием прекратить продажи и выплатить компенсацию. Однако ответчик проигнорировал обращение. Тогда столичная подземка обратилась в арбитраж.
Факт продажи контрафакта подтвердили скриншоты страниц маркетплейса. Суд признал нарушение, но посчитал заявленную сумму завышенной и снизил её до 384 994 рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Власти Москвы и ГУП «Московский метрополитен» регулярно борются с нелегальным использованием своей символики по всей стране. На Дальнем Востоке это не первый случай. Ранее, например, Уссурийский районный суд встал на сторону автора канала, контент которого копировали без разрешения. Для «БСД-Групп» этот процесс стал предупреждением: коммерческое использование чужого бренда без договора грозит крупными штрафами.