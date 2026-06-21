Метрополитен Москвы отсудил у фирмы из Владивостока за поддельные кружки

Власти Москвы и ГУП «Московский метрополитен» регулярно борются с нелегальным использованием своей символики по всей стране. На Дальнем Востоке это не первый случай. Ранее, например, Уссурийский районный суд встал на сторону автора канала, контент которого копировали без разрешения. Для «БСД-Групп» этот процесс стал предупреждением: коммерческое использование чужого бренда без договора грозит крупными штрафами.