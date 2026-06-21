В Сибири учёные открыли новый вид древних моллюсков мелового периода

Белемниты приходились родственниками современным осьминогам и каракатицам. Их тело напоминало торпеду, а на голове располагались крупные глаза и десять щупалец с присосками. Для защиты от врагов эти моллюски использовали чернильный мешок. Белемниты вели хищный образ жизни и охотились на рыб или других беспозвоночных. Отдельные виды вырастали до четырех метров в длину.