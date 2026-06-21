Очный этап конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026» прошел в Хабаровске

В Молодежном досуговом центре Хабаровска провели очный этап краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». В этом году участниками конкурса стал 41 выпускник из 11 вузов края. По итогам заочного этапа отобрали 9 финалистов, набравших самые высокие баллы по результатам оценки конкурсных документов. В очный этап вышли выпускники восьми вузов региона, отличившиеся в учебе, науке, спорте, творческой и общественной деятельности. «Конкурс “Лучший выпускник высшего образования” — это не только возможность отметить самых талантливых и активных студентов, но и важный инструмент поддержки молодежи, которая уже сегодня формирует интеллектуальный, научный и кадровый потенциал Хабаровского края», — рассказал генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края, кандидат экономических наук, доцент Александр Медведев. Финальный этап конкурса прошел в формате квиза — участники прошли пять интеллектуальных раундов по различным темам. Первое место занял выпускник Дальневосточного государственного университета путей сообщения Данила Скворцов, второе — Ирина Шутова из Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, третье — Сергей Мамитько из Дальневосточного юридического института МВД России. Окончательно победителей определят по сумме баллов двух этапов — заочной оценке конкурсных документов и очного финального испытания. Торжественное подведение итогов, вручение дипломов, сертификатов финалистов и именных денежных премий имени Н. И. Гродекова состоится 3 июля.