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В Приморье по госпрограмме переехали почти 21 тысяча человек с 2006 года

Чаще всего люди останавливаются во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.

Источник: Комсомольская правда

С начала года Приморский край принял 55 жителей из разных стран в рамках государственной программы содействия добровольному переселению. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Программа была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2006 году. За это время Приморье выбрали для жизни почти 21 тысяча человек. Около 80 процентов из них — люди трудоспособного возраста с образованием. В прошлом году участниками программы стали 184 человека.

«Главная цель программы — поддержать социально-экономическое развитие региона и улучшить демографическую ситуацию», — отметили в правительстве Приморского края.

Чаще всего переселенцы выбирают Владивосток, Артём, Уссурийск, Находку и Спасск-Дальний для постоянного проживания в Приморском крае.