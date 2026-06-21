В Приморье по госпрограмме переехали почти 21 тысяча человек с 2006 года

Программа была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2006 году. За это время Приморье выбрали для жизни почти 21 тысяча человек. Около 80 процентов из них — люди трудоспособного возраста с образованием. В прошлом году участниками программы стали 184 человека.