Мадьяр выдвинул условия для вступления Украины в ЕС

Ранее Мадьяр потребовал расширить права венгров на Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС. Он заявил о необходимости включения прав венгерского меньшинства на образование на родном языке, подчеркнув, что без выполнения этого условия переговоры Киева и Брюсселя будут заблокированы.