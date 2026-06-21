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Мадьяр выдвинул условия для вступления Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия проведет референдум по вступлению Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В случае успешного завершения переговоров Киева с Брюсселем о вступлении в ЕС, в Венгрии организуют референдум о ее членстве. Такое заявление сделал венгерский премьер Петер Мадьяр.

«Если Украина сможет завершить переговоры в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, Будапешт недоволен попытками Брюсселя «протащить» Киев в ускоренном режиме, игнорируя страны, годами ждущие вступления. Венгрия требует оценивать кандидатов строго по их реальным достижениям.

«Мы также инициировали, чтобы эта процедура проходила по-разному для всех, на основе заслуг и результатов», — добавил Мадьяр, подчеркнув необходимость индивидуального подхода к расширению блока.

Ранее Мадьяр потребовал расширить права венгров на Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС. Он заявил о необходимости включения прав венгерского меньшинства на образование на родном языке, подчеркнув, что без выполнения этого условия переговоры Киева и Брюсселя будут заблокированы.

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