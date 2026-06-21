Украина должна выплатить МВФ около 1,5 млрд долларов до конца 2026 года

Ранее Life.ru писал, что украинские власти не включили в бюджет пункт о повышении зарплат военным, хотя Владимир Зеленский не раз давал соответствующие обещания. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что у Киева нет финансов на это, а бюджет остаётся дефицитным. При этом работники Службы безопасности Украины получат повышение окладов.