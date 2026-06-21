Украина должна выплатить МВФ около 1,5 млрд долларов до конца 2026 года

С начала 2026 года Украина уже перечислила МВФ около 1 млрд долларов. При этом ежемесячные платежи превышают 200 млн долларов. Общая задолженность страны перед фондом сейчас составляет более 10 млрд долларов.
В текущем году была утверждена новая четырёхлетняя программа поддержки объёмом 8,1 млрд долларов. Однако МВФ выдвинул обязательное условие для её реализации — повышение налогов на Украине. Это означает, что правительству в Киеве придётся искать дополнительные источники доходов, что на фоне дефицитного бюджета и военных расходов выглядит крайне сложной задачей.
Ранее Life.ru писал, что украинские власти не включили в бюджет пункт о повышении зарплат военным, хотя Владимир Зеленский не раз давал соответствующие обещания. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что у Киева нет финансов на это, а бюджет остаётся дефицитным. При этом работники Службы безопасности Украины получат повышение окладов.
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