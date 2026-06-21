Жителей Прикамья предупредили о ливне и крупном граде 21 июня

Жителей Пермского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях 21 июня, сообщает ЕДДС по городу Перми.
По данным Пермского ЦГМС, в середине дня и до конца суток 21 июня в отдельных районах Прикамья ожидаются очень сильные дожди, ливни и крупный град.
Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и слабо укреплёнными конструкциями.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного). Телефон доверия ГУ МЧС по Пермскому краю: 8 (342) 258−40−02.
Ранее эксперт Андрей Шихов рассказал, что до конца июня жары в регионе не будет. В последней декаде месяца погоду будет определять барическая депрессия. Также ожидается первое летнее арктическое вторжение.