Как пройдет День памяти и скорби в России в 2026 году: памятные мероприятия

22 июня в России проходит День памяти и скорби. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, из-за которой жизнь миллионов людей разделилась на «до» и «после». Страшные события унесли жизни миллионов граждан Советского Союза. Ежегодно в России чтут память тех, кто встал на защиту родины. Как пройдет День памяти и скорби в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».