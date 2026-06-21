Режим «черного неба» из-за лесных пожаров в Красноярском крае продлили по меньшей мере до 22 июня

Режим неблагоприятных метеоусловий, который действует в Красноярске и большинстве районов края, продлен до 19:00 22 июня. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин со ссылкой на Среднесибирское УГМС.
Под ограничения попали городские округа Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, поселок Солнечный, а также городские и сельские поселения десятков муниципальных округов. Причиной задымления остаются лесные пожары: по данным Лесопожарного центра, на утро в регионе действует 87 возгораний на площади более 168 тысяч гектаров, из них 19 находятся в зоне контроля.
Лаборатория Краевого центра мониторинга работает круглосуточно. Как пояснила замминистра экологии Юлия Гуменюк, всю ночь передвижная лаборатория отбирала пробы воздуха для оценки предельно допустимой среднесуточной концентрации. При разовых отборах превышений гигиенических нормативов не зафиксировали. Стационарные посты краевой сети мониторинга, которых насчитывается 17 в 10 населенных пунктах, также работают без сбоев. Исключение составил пост «Красноярск-Северный»: за 20 июня там зафиксированы незначительные превышения ПДКсс по взвешенным частицам — 1,33 от нормы.
Сегодня специалисты экологического надзора проводят проверки в Красноярске совместно с природоохранной прокуратурой. Выезды организовали по обращениям жителей.
О случаях нарушений природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства: 8−800−20−11−116.
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