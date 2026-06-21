Режим «черного неба» из-за лесных пожаров в Красноярском крае продлили по меньшей мере до 22 июня

Под ограничения попали городские округа Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, поселок Солнечный, а также городские и сельские поселения десятков муниципальных округов. Причиной задымления остаются лесные пожары: по данным Лесопожарного центра, на утро в регионе действует 87 возгораний на площади более 168 тысяч гектаров, из них 19 находятся в зоне контроля.