К больницам и поликлиникам обновят сотни дорог по всей России

Более 2600 километров дорог, ведущих к медицинским учреждениям, планируют привести в нормативное состояние в 2026 году. В программу вошли 524 объекта в различных регионах страны. Работы предусмотрены национальным проектом «Инфраструктура для жизни».
Обновление затронет маршруты к больницам, поликлиникам, медицинским центрам и фельдшерско-акушерским пунктам. Власти рассматривают такие объекты как одну из ключевых категорий дорожной сети, поскольку от их состояния зависит транспортная доступность системы здравоохранения.
Реконструкция не ограничится заменой покрытия. На участках одновременно модернизируют сопутствующую инфраструктуру: оборудуют и обновят тротуары, остановки общественного транспорта, освещение, пешеходные переходы, светофоры, ограждения и элементы, необходимые для маломобильных граждан.
Работа по обновлению подъездов к медицинским учреждениям ведется уже несколько лет. За период с 2019 по 2024 год было приведено в порядок 3100 таких объектов. Еще 530 участков отремонтировали в 2025 году после запуска нового национального проекта.
Часть объектов, включенных в план на 2026 год, уже находится в стадии ремонта. Среди них дороги, обеспечивающие подъезд к учреждениям здравоохранения в Брянске, Благовещенске, Магадане и Тамбове. Там работы ведутся на направлениях к больницам, поликлиникам, родильным домам и медицинским центрам.
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