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В Совфеде заявили о страхе европейской молодежи перед историей Второй мировой

Косачев: молодое поколение европейцев боится истории Второй мировой войны.

Источник: Комсомольская правда

Молодое поколение европейцев с опаской относится к истории Второй мировой войны, так как боится столкнуться с неудобными фактами. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, европейская молодежь осторожна с историческими фактами, поскольку опасается обнаружить в прошлом то, «чего можно только стыдиться».

«Боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться… Потому что их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», — приводит ТАСС слова сенатора.

В отличие от этого, как отмечает политик, Россия не боится своей истории, поскольку «наши предки оказались на правильной стороне исторического процесса».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Марко Рютте о подготовке к новой войне, отметил, что новое поколение в Европе забыло ужасы Второй мировой войны. Песков назвал Рютте безответственным, подчеркнув, что в России бережно хранят память о войне и спасении Европы от фашизма.

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