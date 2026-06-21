Молодое поколение европейцев с опаской относится к истории Второй мировой войны, так как боится столкнуться с неудобными фактами. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, европейская молодежь осторожна с историческими фактами, поскольку опасается обнаружить в прошлом то, «чего можно только стыдиться».
«Боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться… Потому что их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», — приводит ТАСС слова сенатора.
В отличие от этого, как отмечает политик, Россия не боится своей истории, поскольку «наши предки оказались на правильной стороне исторического процесса».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Марко Рютте о подготовке к новой войне, отметил, что новое поколение в Европе забыло ужасы Второй мировой войны. Песков назвал Рютте безответственным, подчеркнув, что в России бережно хранят память о войне и спасении Европы от фашизма.