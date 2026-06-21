Стало известно, как к флагу РФ относятся на ЧМ-2026

По словам Прусова, никаких претензий к национальному триколору не возникало — они свободно носили его повсюду, и это не вызывало проблем. К болельщикам с российским флагом подходили граждане Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии, желая сфотографироваться. Прусов отметил, что в этих странах к России относятся с большим уважением, помнят и ценят чемпионат мира 2018 года, который проходил на родине.