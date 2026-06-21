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Стало известно, как к флагу РФ относятся на ЧМ-2026

Российский фанат Дмитрий Прусов поделился впечатлениями о том, как воспринимается российский флаг на матчах мирового первенства 2026 года.

Российский фанат Дмитрий Прусов поделился впечатлениями о том, как воспринимается российский флаг на матчах мирового первенства 2026 года. Его комментарии опубликованы порталом «Чемпионат».

По словам Прусова, никаких претензий к национальному триколору не возникало — они свободно носили его повсюду, и это не вызывало проблем. К болельщикам с российским флагом подходили граждане Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии, желая сфотографироваться. Прусов отметил, что в этих странах к России относятся с большим уважением, помнят и ценят чемпионат мира 2018 года, который проходил на родине.

Ранее другой российский болельщик, Антон Шаповалов, обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министру Канады Марку Карни с просьбой поставить автографы на флаге России во время встречи Катара и Канады на чемпионате мира. Оба согласились выполнить эту просьбу.

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