Закрытая премьера фильма «Авель» состоится в Алматы

«22 июня 2026 года в Синем зале кинотеатра “Арман” (проспект Достык, 104, Алматы) состоится закрытый казахстанский премьерный показ полнометражного художественного фильма “Авель”», — говорится в сообщении.
Сбор гостей на премьерный показ начнется в 18:30, начало сеанса запланировано на 19:30. Мероприятие пройдет в Синем зале кинотеатра «Арман» по адресу: проспект Достык, 104. Фильм будет показан на казахском языке.
Действие картины разворачивается в 1993 году — в период масштабной приватизации после распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости. На фоне перехода страны от социалистической системы к рыночной экономике государственное имущество подлежит распределению и приватизации. Одним из участников этих процессов становится чабан колхоза «Баян-Казак» Авель, получивший свою долю в приватизации. Однако дальнейшие события складываются совсем не так, как он ожидал.
Творческая группа.
Автор сценария и режиссер-постановщик.
Елзат Ескендир.
Продюсеры.
Серик Абишев, Сергей Азимов, Ерлан Беккожин.
Международный продюсер.
Юлия Ким.
Оператор-постановщик.
Йоланта Анна Дылевска.
Художники-постановщики.
Сергей Копылов, Салауат Кабдолданов.
Композитор.
Акмарал Мерген.
Звукорежиссер.
Илья Гариев.
Кастинг-директор.
Нурлыгазы Кабдырак.
Исполнительные продюсеры.
Светлана Нам, Талгат Жумасултанов.
Креативный продюсер.
Анна Вильгельми.
Каст.
В главных ролях:
Авель — Ерлан Толеутай.
Шынар — Нуржан Бексултанова.
Ментай — Кайсар Депутат.
Майра — Инжу Абдибек.
Кокиш — Нуртас Бакыт.
Омиш — Мирас Буркитжан.
В ролях:
Текен — Алихан Лепесбай.
Баха — Мереке Сулейменов.
Азат — Азат Нуртаев.
Болат — Улан Нусипали.
Зоотехник — Мейрам Кайсанов.
Завферма — Ернар Тиленшиев.
Шофер Болата — Олжас Муслимов.
Нурбек, ветеринар — Ербол Шукиров.
Аюп — Кайрат Кемалов.
Касен — Газиз Сурапбаев.
Жена Аюпа — Махаббат Саркытбаева.
Кали — Толеубек Туралыков.
Омиржан — Нурбек Мукышев.
«Об Ерлане Толеутае. Главную роль — образ Авеля — в фильме исполнил известный исполнитель традиционной музыки, композитор, поэт и искусствовед Ерлан Толеутай. За роль в фильме “Авель” Ерлан Толеутай был удостоен звания “Лучший актер” на нескольких международных кинофестивалях: в июне 2025 года на Бишкекском международном кинофестивале (конкурс Центральной Азии), а также в ноябре того же года на XIII Silk Road International Film Festival в Дублине (Ирландия). Ранее фильм получил три награды на 31-м Vesoul International Film Festival of Asian Cinema во Франции — Jury Grand Prize, Critical Jury Prize и NETPAC Jury Prize», — отмечается в сообщении.
Для СМИ, желающим принять участие в мероприятии, необходимо пройти аккредитацию.
Контактное лицо: Серик Абишев, +7 707 837 53 67.