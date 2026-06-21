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Закрытая премьера фильма «Авель» состоится в Алматы

Алматы. 21 июня. КазТАГ — 22 июня в кинотеатре «Арман» состоится закрытый премьерный показ полнометражного художественного фильма «Авель».

Источник: КазТАГ

«22 июня 2026 года в Синем зале кинотеатра “Арман” (проспект Достык, 104, Алматы) состоится закрытый казахстанский премьерный показ полнометражного художественного фильма “Авель”», — говорится в сообщении.

Сбор гостей на премьерный показ начнется в 18:30, начало сеанса запланировано на 19:30. Мероприятие пройдет в Синем зале кинотеатра «Арман» по адресу: проспект Достык, 104. Фильм будет показан на казахском языке.

Действие картины разворачивается в 1993 году — в период масштабной приватизации после распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости. На фоне перехода страны от социалистической системы к рыночной экономике государственное имущество подлежит распределению и приватизации. Одним из участников этих процессов становится чабан колхоза «Баян-Казак» Авель, получивший свою долю в приватизации. Однако дальнейшие события складываются совсем не так, как он ожидал.

Творческая группа.

Автор сценария и режиссер-постановщик.

Елзат Ескендир.

Продюсеры.

Серик Абишев, Сергей Азимов, Ерлан Беккожин.

Международный продюсер.

Юлия Ким.

Оператор-постановщик.

Йоланта Анна Дылевска.

Художники-постановщики.

Сергей Копылов, Салауат Кабдолданов.

Композитор.

Акмарал Мерген.

Звукорежиссер.

Илья Гариев.

Кастинг-директор.

Нурлыгазы Кабдырак.

Исполнительные продюсеры.

Светлана Нам, Талгат Жумасултанов.

Креативный продюсер.

Анна Вильгельми.

Каст.

В главных ролях:

Авель — Ерлан Толеутай.

Шынар — Нуржан Бексултанова.

Ментай — Кайсар Депутат.

Майра — Инжу Абдибек.

Кокиш — Нуртас Бакыт.

Омиш — Мирас Буркитжан.

В ролях:

Текен — Алихан Лепесбай.

Баха — Мереке Сулейменов.

Азат — Азат Нуртаев.

Болат — Улан Нусипали.

Зоотехник — Мейрам Кайсанов.

Завферма — Ернар Тиленшиев.

Шофер Болата — Олжас Муслимов.

Нурбек, ветеринар — Ербол Шукиров.

Аюп — Кайрат Кемалов.

Касен — Газиз Сурапбаев.

Жена Аюпа — Махаббат Саркытбаева.

Кали — Толеубек Туралыков.

Омиржан — Нурбек Мукышев.

«Об Ерлане Толеутае. Главную роль — образ Авеля — в фильме исполнил известный исполнитель традиционной музыки, композитор, поэт и искусствовед Ерлан Толеутай. За роль в фильме “Авель” Ерлан Толеутай был удостоен звания “Лучший актер” на нескольких международных кинофестивалях: в июне 2025 года на Бишкекском международном кинофестивале (конкурс Центральной Азии), а также в ноябре того же года на XIII Silk Road International Film Festival в Дублине (Ирландия). Ранее фильм получил три награды на 31-м Vesoul International Film Festival of Asian Cinema во Франции — Jury Grand Prize, Critical Jury Prize и NETPAC Jury Prize», — отмечается в сообщении.

Для СМИ, желающим принять участие в мероприятии, необходимо пройти аккредитацию.

Контактное лицо: Серик Абишев, +7 707 837 53 67.