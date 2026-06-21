Закрытая премьера фильма «Авель» состоится в Алматы

«Об Ерлане Толеутае. Главную роль — образ Авеля — в фильме исполнил известный исполнитель традиционной музыки, композитор, поэт и искусствовед Ерлан Толеутай. За роль в фильме “Авель” Ерлан Толеутай был удостоен звания “Лучший актер” на нескольких международных кинофестивалях: в июне 2025 года на Бишкекском международном кинофестивале (конкурс Центральной Азии), а также в ноябре того же года на XIII Silk Road International Film Festival в Дублине (Ирландия). Ранее фильм получил три награды на 31-м Vesoul International Film Festival of Asian Cinema во Франции — Jury Grand Prize, Critical Jury Prize и NETPAC Jury Prize», — отмечается в сообщении.