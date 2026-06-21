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Сработали ювелирно: Наши «Герберы» точечно выжгли критическую инфраструктуру ВСУ

Российские войска провели серию точечных ударов по критической инфраструктуре, обеспечивающей нужды украинской армии. Операцию провели в Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики.

Для поражения целей задействовали беспилотники «Гербера», состоящие на вооружении войск беспилотных систем Министерства обороны РФ. Атаки оказались успешными, что подтверждается материалами объективного контроля.

В ведомстве заявили о «поражении операторами БПЛА “Гербера” войск беспилотных систем Минобороны России важных энергетических объектов, используемых в интересах ВСУ». Видеозапись прилетов уже распространена среди профильных ресурсов.

Основной целью стало выведение из строя энергетических узлов, которые поддерживают деятельность подразделений противника. Фактически, военные нанесли удар по логистическому и управленческому каркасу, обеспечивающему боеспособность оппонента в данных регионах.

Ранее Life.ru писал, что в украинских профильных сообществах операторов беспилотников начали фиксировать случаи отклонения дронов от целей и их падения в степной местности из-за работы российских средств РЭБ, создающих помехи спутниковой связи Starlink. Комплексы развёрнуты вдоль ключевых маршрутов на юге и подавляют спутниковые каналы на больших площадях, из-за чего ВСУ теряют навигацию и контроль над дронами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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