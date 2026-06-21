Бюджет ФОМС ушел в дефицит на 28 миллиардов рублей

На медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в первом квартале направили 113,4 млрд рублей. Это на 3,7% больше, чем годом ранее. Высокотехнологичная медпомощь оказана на 67,5 млрд рублей, что составляет 24,3% утвержденного годового финансирования.