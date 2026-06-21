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Бюджет ФОМС ушел в дефицит на 28 миллиардов рублей

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по итогам первого квартала 2026 года исполнен с дефицитом 28,7 млрд рублей.

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования по итогам первого квартала 2026 года исполнен с дефицитом 28,7 млрд рублей. Такие данные привела Счетная палата в оперативном докладе.

Доходы фонда за январь-март составили 1,1 трлн рублей. Это 24,1% от прогнозируемого годового объема и на 71,7 млрд рублей больше результата за аналогичный период прошлого года.

Расходы ФОМС за тот же период достигли 1,2 трлн рублей. Основная часть средств пришлась на раздел «Здравоохранение». Из них 85,6% направили на субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования в регионах.

На медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в первом квартале направили 113,4 млрд рублей. Это на 3,7% больше, чем годом ранее. Высокотехнологичная медпомощь оказана на 67,5 млрд рублей, что составляет 24,3% утвержденного годового финансирования.

Счетная палата также указала на неполное освоение части средств нормированного страхового запаса. На выплаты за выявление онкозаболеваний использовано 39,2% поступивших средств, на софинансирование оплаты труда медработников — 19,3%.

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