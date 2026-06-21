Три секрета, как выбрать самый сладкий арбуз

Сезон по-настоящему спелых и сладких арбузов начинается в августе — в это время на юге страны обычно проходит массовый сбор их урожая. Тогда же, к слову, на них устанавливаются самые низкие цены. Но если не терпится полакомиться, сделать это можно и сейчас: арбузы уже появились на рынках и в овощных ларьках.
Стоит помнить при выборе полосатой ягоды, что она может хитро маскироваться под вкусную, но на деле оказаться водянистой и незрелой. Rostov.aif.ru вместе с экспертами выяснил, можно ли покупать арбузы раньше сезона, как выбрать спелый, а какой, наоборот, лучше не покупать.
Пятна и хвостики.
Согласно ГОСТу 7177−2015, зрелый арбуз должен иметь целостную, твёрдую корку с ярким рисунком, сухой хвостик и характерное пятно на боку.
Причём пятно на том месте, где плод соприкасался с землёй важный индикатор спелости. Если оно белое или зеленоватое — арбуз не дозрел. А вот жёлтый или почти оранжевый цвет говорит о том, что арбуз рос в поле и созрел естественным путём.
Хорошая ягода отличается естественным, живым блеском корки: такой эффект возникает только при полноценном созревании под солнцем. Важна и окраска. Бледная кожура — верный признак недозрелости. Спелый арбуз радует насыщенным салатовым цветом и контрастными, тёмными полосками.
Приглядитесь к форме. Если перед вами не редкий сорт, а привычные круглые арбузы, то форма имеет значение: вытянутые плоды часто оказываются водянистыми, а округлые — слаще.
Обязательно обратите внимание на хвостик: у спелого плода он должен быть сухим. Если же он влажный — от покупки лучше воздержаться. Правда, это правило на сто процентов работает лишь в Астрахани и других регионах, где арбузы выращивают. Стоит урожаю отправиться в среднюю полосу, как все хвостики по дороге успевают подсохнуть.
Проверить спелость можно по звуку — известным каждому: лёгкий шлепок по спелой ягоде вызовет звонкий, гулкий отклик.
Оптимальный вес хорошего, сочного арбуза — 3−5 килограммов. Именно такие плоды созревают более равномерно, их удобнее нарезать и хранить.
А вот покупать разрезанные арбузы или плоды без маркировки не рекомендуется.
Конечно, безопасность — превыше всего. Как пояснила руководитель органа по сертификации ведомства Инна Поддубецкая, вся сельхозпродукция должна сопровождаться документами, подтверждающими законность ввоза и соответствие требованиям безопасности. Обязательный документ — декларация о соответствии (нормативы установлены в ТР ТС 021/2011). Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузах, абрикосах, ежевике и голубике составляет не более 60 мг/кг, а пестицидов — 0,05 мг/кг.
Узбекская сладость.
По сообщению Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в донской регион уже поступили крупные партии арбузов из Узбекистана. Чтобы убедиться в безопасности продукции, специалисты ведомства отобрали образцы и направили их в лабораторию.
«Сегодня в части карантина исследовано 125 партий арбуза в количестве 2,4 тыс. тонн. Проверки проводились в части энтомологических и гербологических объектов, карантинных объектов не обнаружено», — сообщил заместитель директора донского филиала ведомства Николай Смирнов.