Иркутские врачи получили престижную национальную награду «Призвание-2026». Об этом сообщает минздрав Приангарья. Церемония вручения одной из главных медицинских премий страны прошла в Москве, в Театре Российской Армии.
В числе лауреатов — сразу несколько специалистов из Иркутской области. В номинации за создание принципиально нового подхода в медицине отметили команду неврологов и реабилитологов. Они разработали и внедрили трёхуровневую систему экстренной помощи пациентам с инсультами.
Среди награждённых — ведущие врачи региона: главный внештатный невролог минздрава Иркутской области Наталья Бурдуковская, заведующая отделением в ИГКБ № 1 Дина Файзулина, её коллега из Ангарской городской больницы Наталья Бедарева, а также заслуженный врач России Анна Черкашина — она много лет была главным кардиологом области и активно помогала создавать сосудистые центры в регионе.
Глава областного минздрава Андрей Модестов подчеркнул, что благодаря работе этих специалистов жители Приангарья могут оперативно получать качественную помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения. Он также добавил, что в ведомстве очень гордятся тем, что такие профессионалы входят в команду иркутских медиков.
Телеверсию торжественной церемонии приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня.