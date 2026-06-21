Иркутские врачи получили престижную национальную награду «Призвание-2026»

Глава областного минздрава Андрей Модестов подчеркнул, что благодаря работе этих специалистов жители Приангарья могут оперативно получать качественную помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения. Он также добавил, что в ведомстве очень гордятся тем, что такие профессионалы входят в команду иркутских медиков.