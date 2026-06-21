Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутские врачи получили престижную национальную награду «Призвание-2026»

Награду «Призвание-2026» получили врачи из Иркутской области.

Источник: Минздрав Иркутской области

Иркутские врачи получили престижную национальную награду «Призвание-2026». Об этом сообщает минздрав Приангарья. Церемония вручения одной из главных медицинских премий страны прошла в Москве, в Театре Российской Армии.

В числе лауреатов — сразу несколько специалистов из Иркутской области. В номинации за создание принципиально нового подхода в медицине отметили команду неврологов и реабилитологов. Они разработали и внедрили трёхуровневую систему экстренной помощи пациентам с инсультами.

Среди награждённых — ведущие врачи региона: главный внештатный невролог минздрава Иркутской области Наталья Бурдуковская, заведующая отделением в ИГКБ № 1 Дина Файзулина, её коллега из Ангарской городской больницы Наталья Бедарева, а также заслуженный врач России Анна Черкашина — она много лет была главным кардиологом области и активно помогала создавать сосудистые центры в регионе.

Глава областного минздрава Андрей Модестов подчеркнул, что благодаря работе этих специалистов жители Приангарья могут оперативно получать качественную помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения. Он также добавил, что в ведомстве очень гордятся тем, что такие профессионалы входят в команду иркутских медиков.

Телеверсию торжественной церемонии приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечается 21 июня.