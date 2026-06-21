Хвостик, пятно и шлепок. Три секрета, как выбрать самый сладкий арбуз

Сезон по-настоящему спелых и сладких арбузов начинается в августе — в это время на юге страны обычно проходит массовый сбор их урожая. Тогда же, к слову, на них устанавливаются самые низкие цены. Но если не терпится полакомиться, сделать это можно и сейчас: арбузы уже появились на рынках и в овощных ларьках.