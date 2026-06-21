Учёные нашли в России более 30 неизвестных вирусов у клещей и комаров

Помимо этого, исследователи зафиксировали наличие ещё трёх новых РНК-вирусов, которые пока не удалось отнести ни к одной из известных групп. В Роспотребнадзоре отметили, что полученные результаты свидетельствуют о высоком разнообразии РНК-вирусов, циркулирующих среди изученных переносчиков и животных.