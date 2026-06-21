1098 домов в Минусинске перешли на экологичное отопление

В Минусинске и поселке Зелёный Бор продолжается модернизация систем отопления в частном секторе. С начала 2026 года более экологичное оборудование установлено уже в 368 домах. Первый заместитель регионального министра экологии Юлия Гуменюк проинспектировала ход работ и пообщалась с участниками программы. Пенсионерка Галина Шерстюк узнала о программе замены печного угольного отопления более экологичным — котловым из СМИ. Когда увидела новое оборудование у соседей, решила попробовать сама. Теперь осваивает механизмы работы. Напомним, программа «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» действует в Минусинске с 2024 года. За первые два года современные системы смонтировали в 730 домовладениях. В текущем планируется обновить оснащение в 630 домах. Глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов сообщил, что за три года действия программы на современные котловые установки не поступило ни одной жалобы от участников, отмечают экономичность установки и уменьшение выбросов. Жителей, желающих подключиться к программе становится все больше.