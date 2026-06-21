Гендиректор «Минсктранса» сказал, почему цену талона в 1,15 рубля у водителя нельзя округлить

«Разбежка, если бы она была в большую сторону, то это бы приучало пассажиров заблаговременно думать, как приобрести проездной билет. И, собственно говоря, в других странах так оно и есть. Разбежка при реализации билетной продукции водителем гораздо больше, чем у нас».