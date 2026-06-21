Гендиректор «Минсктранса» сказал, почему цену талона в 1,15 рубля у водителя нельзя округлить

Генеральный директор «Минсктранса» Константин Гололобов объяснил в эфире телеканала ОНТ, почему цену талона у водителя нельзя округлить.
Если купленный заранее в киоске талон стоит 1 рубль 10 копеек, то при продаже водителем городского наземного транспорта Минска — уже 1 рубль 15 копеек. Но использование мелких монет задерживает процесс на остановках, где реализуются билеты.
Константин Гололобов, отвечая на вопрос, напомнил, что тарифы устанавливает не сам «Минсктранс». Потому возникает следующая ситуация:
«Округлить в большую сторону мы не можем, это уже нарушение законодательства. Округлить в меньшую сторону — тогда теряется вся целесообразность».
Также гендиректор предприятия объяснил наличие разницы в цене на талон:
«Это цена сэкономленного времени».
И добавил:
«Разбежка, если бы она была в большую сторону, то это бы приучало пассажиров заблаговременно думать, как приобрести проездной билет. И, собственно говоря, в других странах так оно и есть. Разбежка при реализации билетной продукции водителем гораздо больше, чем у нас».
Также руководитель «Минсктранса» добавил, что делать пассажиру, который не успел купить талон из-за очереди у кабины водителя:
«Водитель обязательно реализует их, может быть, уже на следующей остановке. Не нужно дополнительно никак привлекать внимание».
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