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В Омске власти могут продлить «Пешеходный Любинский» до конца сентября

В Омске обсуждают возможность продления работы «Пешеходного Любинского».

Источник: Om1 Омск

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Власти Омска рассматривают вариант продления проекта «Пешеходный Любинский» до конца сентября. Документ с соответствующим предложением размещён на официальном сайте городской администрации.

Если решение будет принято, в последний раз в этом сезоне движение по Любинскому проспекту перекроют вечером в пятницу, 25 сентября. Открыть проезд планируют в воскресенье, 27 сентября, в 20:00.

Проект стартовал 24 апреля. Закрыть его планировали в конце августа, однако теперь сроки могут быть скорректированы в сторону продления.