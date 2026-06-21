В Омске власти могут продлить «Пешеходный Любинский» до конца сентября

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.
Власти Омска рассматривают вариант продления проекта «Пешеходный Любинский» до конца сентября. Документ с соответствующим предложением размещён на официальном сайте городской администрации.
Если решение будет принято, в последний раз в этом сезоне движение по Любинскому проспекту перекроют вечером в пятницу, 25 сентября. Открыть проезд планируют в воскресенье, 27 сентября, в 20:00.
Проект стартовал 24 апреля. Закрыть его планировали в конце августа, однако теперь сроки могут быть скорректированы в сторону продления.