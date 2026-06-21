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В России изменятся санитарные правила для школ и торговли

В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу шесть новых санитарных правил.

В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу шесть новых санитарных правил. Они заменят действующие нормы для условий труда, транспорта, торговли, общепита, детского отдыха и эксплуатации помещений.

Роспотребнадзор утвердил документы 2 июня. Новые правила уже зарегистрированы Минюстом и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один блок касается санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Отдельные правила вводятся для отдельных видов транспорта и объектов транспортной инфраструктуры.

Еще один документ регулирует работу торговых объектов и рынков, которые реализуют пищевую продукцию. Также утверждены обновленные требования к организации общественного питания населения.

Отдельные нормы будут действовать для организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Еще один блок посвящен эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, которые продают товары, выполняют работы или оказывают услуги.

Новые документы заменят санитарные правила, действовавшие с 2020 года. Их применение начнется одновременно с начала нового учебного года в РФ (с 1 сентября 2026 года).

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