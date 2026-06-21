Мэр Новосибирска Кудрявцев раскрыл детали празднования Дня города-2026

Основные мероприятия пройдут в воскресенье. Центральной локацией станет площадь Ленина и прилегающие к ней улицы — их полностью перекроют для движения. Каждая улица получит свою тематику: культура, туризм, спорт, молодежная политика и спецтехника. Концепция праздника в этом году — «Новосибирск — перекрёсток мира».