Мэр Новосибирска Кудрявцев раскрыл детали празднования Дня города-2026

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе прогулки с директором медиахолдинга Сиб.фм Групп Мариной Волк рассказал о ключевых площадках и форматах празднования Дня города, который в этом году состоится 28 июня.
Основные мероприятия пройдут в воскресенье. Центральной локацией станет площадь Ленина и прилегающие к ней улицы — их полностью перекроют для движения. Каждая улица получит свою тематику: культура, туризм, спорт, молодежная политика и спецтехника. Концепция праздника в этом году — «Новосибирск — перекрёсток мира».
«Наш город — мощный транспортный узел, мультимодальный хаб. У нас уникальная география: автомобильные дороги, аэропорт, железнодорожный вокзал. Концепция будет построена вокруг образа дорог, движения, перекрёстка», — пояснил градоначальник.
Одним из главных нововведений станет публичное вручение звания «Почетный житель Новосибирска». Впервые церемония пройдет не на закрытом торжестве в пятницу, а вечером на главной сцене во время праздничного концерта.
«Чтобы все новосибирцы увидели своих героев, людей, которые прославляют наш город», — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Также мэр сообщил, что в этом году город осознанно отказался от салюта в связи с проведением специальной военной операции. Пиротехнические шоу, по его словам, будут запускать только 9 мая.
Еще одной ключевой площадкой праздника станет Михайловская набережная. В этом году ее полностью отдадут молодежи.
«Чтобы у ребят была возможность собраться, встретиться, пообщаться и посмотреть концерт», — отметил мэр.
Кроме того, интересные мероприятия запланированы в парке «Березовая роща». В праздновании примут участие все районы города.
Торжественная часть стартует в пятницу, 26 июня, в стенах мэрии — там пройдет вручение наград новосибирцам, внесшим значительный вклад в развитие города и региона.
Напомним, в этом году Новосибирску исполняется 133 года.