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Британский премьер Кир Стармер может уйти в отставку уже 22 июня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится уйти в отставку из-за сокращения поддержки. Возможно, это произойдет уже в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает The Telegraph, а также The Observer.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится уйти в отставку из-за сокращения поддержки. Возможно, это произойдет уже в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает The Telegraph, а также The Observer.

— Он видит реальное положение дел. Остаться на посту и остановить «хаос» сейчас невозможно, так что остается только один вариант. Я думаю, он пришел к выводу, что это его долг — служить стране и партии, — передает The Observer со ссылкой на неназванного друга политика.

Другой источник также рассказал, что премьер-министр очень тяжело переживает сложившуюся ситуацию.

По информации зарубежных СМИ, Кир Стармер остается самым непопулярным британским премьер-министром в истории страны. Рейтинг политика находится на отрицательном уровне — минус 47, что ниже, чем у любого другого лидера политических партий в стране.

На фоне этого стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.

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