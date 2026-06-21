Стало известно, где в Башкирии проходят массовые рейды ГАИ

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГАИ МВД по РБ. Основная их цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.