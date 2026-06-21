Красноярский музыкант и еще три человека пострадал в ДТП на трассе в районе Сосновоборска (видео)

По данным ГАИ, 30-летний водитель Mitsubishi вышел на обгон, не справился с управлением и въехал в фуру. Большегруз попытался уйти от столкновения, но сам задел легковой автомобиль Toyota. Mitsubishi улетела в кювет, фура также частично вылетела с дороги.