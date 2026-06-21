Красноярский музыкант и еще три человека пострадал в ДТП на трассе в районе Сосновоборска (видео)

На трассе около поворота на Сосновоборск 18 июня произошло столкновение двух иномарок и большегруза. Пострадали четыре человека.
По данным ГАИ, 30-летний водитель Mitsubishi вышел на обгон, не справился с управлением и въехал в фуру. Большегруз попытался уйти от столкновения, но сам задел легковой автомобиль Toyota. Mitsubishi улетела в кювет, фура также частично вылетела с дороги.
Водитель Mitsubishi и двое его пассажиров обратились к медикам за помощью. Среди пострадавших оказался красноярский музыкант Дамир Файзуллин, выступающий под псевдонимом СЛИНЕР. Он находился на пассажирском сиденье и получил сотрясение головного мозга, ушибы и дисторсию шейного отдела позвоночника.
Наиболее серьезные травмы получила девушки музыканта, которая сидела на заднем сиденье. У нее диагностированы переломы трех ребер и грудины, а также повреждения легких, она находится в больнице под наблюдением врачей.
Водитель иномарки и еще один пассажир также пострадали.
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