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«Идеальное лето»: синоптик рассказал о погоде 21 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве 21 июня составит 23−25 выше нуля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что температура воздуха в Москве 21 июня составит 23−25 выше нуля.

Леус сказал в мессенджере, что воздух будет чуть теплее климатической нормы.

Также Москву ожидает погода без дождей и северный ветер со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть снизится, составив 750 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормы.

Метеоролог охарактеризовал погоду как «идеальное лето».

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