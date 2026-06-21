В США переживают нашествие полчищ сверчков — «людоедов»

В Соединённых Штатах огромные скопления мормонских сверчков заполонили улицы, придомовые участки и жилые строения в штатах Орегон, Невада и Айдахо. Местные жители проводят параллели между этим нашествием и библейским бедствием из Откровения Иоанна Богослова, о чём сообщает Daily Mail с переводом от Aif.ru.
Эти насекомые, отличающиеся агрессивным нравом и склонностью к поеданию себе подобных, появились уже в апреле, что на месяц раньше привычного срока. Учёные выражают обеспокоенность: это может указывать на рекордный всплеск численности в летние месяцы. В городе Аштон, расположенном в Айдахо, жители описывают ситуацию как «кошмарное нашествие» — фасады зданий сплошь усеяны насекомыми.
Метеоролог Мэтт Джонсон пояснил, что массовое появление сверчков спровоцировали сухая зима и аномально тёплая весна, которые создали оптимальную среду для раннего выхода личинок из яиц. Кроме того, популяция этих насекомых достигает пиковых значений в периоды продолжительных засух. В социальных сетях пользователи проводят аналогии с Пятой трубой из Откровения, где саранча поднимается из бездны. Один из них опубликовал библейский стих: «И вышла из дыма саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы».
Стоит отметить, что мормонские сверчки — это вовсе не настоящие сверчки, а бескрылые насекомые, внешне напоминающие крупных кузнечиков, длина которых достигает пяти сантиметров. Они известны своим каннибализмом: любой ослабевший или травмированный сородич мгновенно поедается стаей, что создаёт эффект непрерывного движения и не оставляет шансов на остановку.
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