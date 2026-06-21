В США переживают нашествие полчищ сверчков — «людоедов»

Метеоролог Мэтт Джонсон пояснил, что массовое появление сверчков спровоцировали сухая зима и аномально тёплая весна, которые создали оптимальную среду для раннего выхода личинок из яиц. Кроме того, популяция этих насекомых достигает пиковых значений в периоды продолжительных засух. В социальных сетях пользователи проводят аналогии с Пятой трубой из Откровения, где саранча поднимается из бездны. Один из них опубликовал библейский стих: «И вышла из дыма саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы».