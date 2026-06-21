Движение по Корабельной набережной ограничат во Владивостоке 22 июня

Движение и парковку транспорта ограничат на участке Корабельной набережной во Владивостоке. Ограничения введут из-за проведения митинга, посвящённого Дню памяти и скорби и годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится в постановлении администрации Владивостока.
«Администрация города Владивостока постановляет временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия с 10:00 до 12:00 22-го июня на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а, стр. 2 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого», — говорится в постановлении.
На время проведения мероприятия автомобилистам рекомендуют объезжать участок по улицам Светланская, Светланский переулок, Корабельная Набережная и Алеутская. Обеспечивать безопасность дорожного движения будут сотрудники Госавтоинспекции. Также на участке установят временные дорожные знаки и технические средства регулирования движения.
Постановление подписано главой города Константином Шестаковым и вступило в силу.