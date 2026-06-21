Движение по Корабельной набережной ограничат во Владивостоке 22 июня

«Администрация города Владивостока постановляет временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия с 10:00 до 12:00 22-го июня на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а, стр. 2 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого», — говорится в постановлении.