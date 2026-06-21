Солнце русской поэзии — наше все, но… Насколько хорошо мы знаем Пушкина

Поводом к этой публикации стало обращение в редакцию «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" читательницы, жительницы Волгограда Анны Проценко. К этому её подвигло, как рассказала Анна Николаевна, размышления по поводу того, как отметили в регионе день рождения Александра Сергеевича Пушкина — напомним, его празднуют 6 июня. Эта дата также отмечается как День русского языка.
Прошёл незамеченным.
По мнению Анны Николаевны Проценко, филолога по профессии, двойной праздник прошёл, конечно, с большим количеством мероприятий (наше издание публиковало программу празднования в прошлом номере. — Ред.). Они затронули и библиотеки, и пришкольные лагеря, и исторический парк «Россия — Моя история». Драматический казачий театр представил премьеру по одной из сказок Пушкина, а волгоградский «Дом дружбы» провёл молодёжный флэшмоб с чтением стихотворения «Памятник» в пушкинских местах Волгограда. Были и массовые акции: традиционный Пушкинский диктант и конкурс видео, который проводили библиотеки в Волжском.
Однако, как считает наша читательница, для большинства праздник прошёл не особо замеченным. И признаётся: её задело то, какое общественное внимание вызвало другое событие — товарищеский матч по футболу, который состоялся 5 июня на Волгоград-Арене.
«Я понимаю, что это не совсем корректное сравнение, но я говорю не о содержании событий, а об уровне интереса к ним: о футбольном матче знал и говорил весь Волгоград. Да, спортивные праздники тоже нужны, и у таких событий много фанатов, но скажите: а много ли фанатов, в хорошем смысле слова, сейчас у Пушкина, особенно среди молодёжи? Большинство может вспомнить несколько строк из самых известных произведений поэта и продекламировать “Я помню чудное мгновение”. А что ещё? Сюжет “Капитанской дочки” или “Медного всадника” многие перескажут? И кто сумеет ответить на вопросы, например, сколько ссылок было в жизни Пушкина или сколько раз в его жизни случалась Болдинская осень? Или известная фраза “Пушкин — наше всё” — она откуда взялась? Да, можно возразить, что сейчас всё это легко узнать в Сети, но я говорю о поддержке широкого интереса к поэту, его месте в общественном сознании, литературном, духовном, историческом наследии, которое сегодня, по моему мнению, может быть востребованным в значительно большей степени и принести куда большую пользу».
Больная тема.
Как выяснилось, наша читательница подняла тему, которая волнует не только её. Вот мнение Ирины Юрковой, продюсера недавно прошедшего с большим успехом в Волгограде фестиваля «Книжный», журналиста, редактора, популяризатора культуры чтения, общественного деятеля.
«Почему-то получается, что, скажем, в Волгограде такие события, как Depeche Mode трибьют (концерты, посвящённую творчеству группы. — Ред.) происходят ежегодно, а про Пушкина вспоминают дежурно по случаю его дня рождения, о котором как будто всех обязывают говорить, — считает Ирина Юркова. — Не умаляю вклада вышеупомянутой группы в мировую музыку, просто привожу пример и задаюсь вопросом: а почему бы не сделать вечер-трибьют наследию Александра Сергеевича?».
Мы растём с установкой, что Пушкин — наше всё, и при этом нам особо не объясняют, почему это так. Это нужно принять как данность, но с подростками это не работает! Да ни с кем не работает: по большому счёту, человек должен понять и почувствовать, прежде чем сделать выводы и сформировать отношение к чему-либо. А Пушкин, как минимум, революцию в русском языке произвёл. Но как часто рассказывают именно об этом? Кто знает, что это он изобрёл слово «вурдалак», например? Хочется знать о его жизни, чувствах, взлётах и падениях, и чтоб это был не лубок, стилизованный под то, что якобы молодёжи нравится, а современный продукт, качественный и мультиформатный.
«Вы задели больную тему, — говорит ещё один филолог, Инна Краснова. — Да, мы действительно вроде бы все знаем Пушкина и читаем его произведения, но для многих он остаётся в глубоком детстве. Приведу пример: я побывала недавно в музее русской сказки — у нас есть такой в Волгоградской области, и там гостям проводили викторину на знание произведений поэта. Несложные вопросы задавали по самым известным сказкам Пушкина. Среди нас были и взрослые, и дети, немало народу, несколько десятков человек. И как же было стыдно, когда на половину простых вопросов, вроде “В какой сказке ходит кот-учёный?”, гости могли ответить только после подсказок и раздумий (себя не беру, мне по профессии положено Пушкина знать). Многие потом говорили, что будут перечитывать произведения Александра Сергеевича, потому что да, забыли, не читали много лет».
А ещё волгоградцы, с которыми редакция обсуждала тему Пушкина и русского языка, говорили о малом количестве тех самых пушкинских мест в Волгограде.
«Я хорошо помню, как мы всем миром собирали средства на памятник Пушкину работы Виктора Фетисова, сколько об этом писали в прессе (памятник был открыт в 1999 г. — Ред.), — говорит жительница Волгограда Анна Зубарева. — Он очень выразительный, но, признаться, я не могу часто к нему ходить. В этой посмертной маске Пушкина столько муки и страдания… Очень хотелось бы, чтобы в Волгограде появился памятник и другому Пушкину — ещё молодому, безмятежному, вдохновенному, влюблённому в жизнь… Мне кажется, что если расположить такой памятник в каком-нибудь красивом сквере или парке, это место может стать ещё одним культурным центром Волгограда».
В пользу такой идеи читательницы стоит отметить, что памятник Пушкину в миллионном городе сейчас остался только один. Второй, который находился в Кировском районе у Дворца культуры им. Кирова в пос. Бекетовка, вандалы разрушили в марте 2024 г.
В свою очередь, Ирина Юркова считает, что Волгоград нуждается не только в памятнике Пушкину, но и в Пушкинском центре, где можно было бы аккумулировать работу по популяризации творчества поэта.
«Это полезно и нужно именно сейчас, — уверена продюсер. — Только подход должен быть не узко академический, а более человеческий».
В этой связи стоит упомянуть, что на прошедшем 2 июня 2026 г. Совете по русскому языку при президенте РФ была озвучена и утверждена идея воссоздания в России Пушкинского общества, которое было основано в 1882 г. и ликвидировано в 1952 г.
И ещё: через три года, в 2029 г. нам предстоит отметить 230 лет со дня рождения поэта. Хочется, чтобы такая дата стала действительно всенародным праздником и чтобы к этому событию Волгоград как город крепких филологических традиций и высокой культуры чтения подготовился достойно. Время ещё есть…
Комментарий.
Кандидат филологических наук, создатель книжного клуба Елена Ярмахова:
"Русская литература — это то, что нас объединяет. Кто будет спорить с тем, что русская литература заложила основы национальной идентичности, а Александр Пушкин — ключевая фигура в истории русской литературы?
Поэтому Пушкинский культурный центр в Волгограде — это прекрасная идея. Думаю, он мог бы объединить выставочные залы 472, библиотеку, концертный зал, студии, кафе, детскую площадку, парковое пространство, центром которого был бы памятник Александру Сергеевичу. Здесь могли бы взаимодействовать разные художественные практики: выставки, театральные постановки, музыкальные концерты, кинопоказы, лекции, встречи, мастер-классы для детей и взрослых.
Но самое главное — в этот Дом Пушкина не должна зарасти «народная тропа», а для этого нам надо сделать его доступным, современным и очень красивым, достойным наследия Поэта".