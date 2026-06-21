Ребенок с канцелярским ножом в детском саду: директора уволили в Мангистау

Управление образования Мангистауской области провело проверку в детском саду, который оказался в центре скандала после публикации видео. Проверка подтвердила наличие инцидента между сыном директора и одним из воспитанников. В ведомстве подтвердили, что сын директора разбудил детей старшей группы и нанес одному из воспитанников травму канцелярским ножом. Инцидент произошел в апреле.
«В момент происшествия в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя. У воспитателя группы были получены объяснения, а также даны рекомендации по устранению выявленных нарушений законодательства и недостатков в работе», — заявили в ведомстве.
Отдел образования Каракиянского района выпустил приказ о расторжении трудового договора с директором детского сада. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего директора детского сада и воспитателя группы оштрафовали.
Напомним, в апреле этого года в социальных сетях разлетелось видео из детского сада в Мангистау. На кадрах ролика ребенок размахивал канцелярским ножом.