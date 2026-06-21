Ребенок с канцелярским ножом в детском саду: директора уволили в Мангистау

Управление образования Мангистауской области провело проверку в детском саду, который оказался в центре скандала после публикации видео. Проверка подтвердила наличие инцидента между сыном директора и одним из воспитанников. В ведомстве подтвердили, что сын директора разбудил детей старшей группы и нанес одному из воспитанников травму канцелярским ножом. Инцидент произошел в апреле.