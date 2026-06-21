Насколько хорошо мы знаем Пушкина

«Я понимаю, что это не совсем корректное сравнение, но я говорю не о содержании событий, а об уровне интереса к ним: о футбольном матче знал и говорил весь Волгоград. Да, спортивные праздники тоже нужны, и у таких событий много фанатов, но скажите: а много ли фанатов, в хорошем смысле слова, сейчас у Пушкина, особенно среди молодёжи? Большинство может вспомнить несколько строк из самых известных произведений поэта и продекламировать “Я помню чудное мгновение”. А что ещё? Сюжет “Капитанской дочки” или “Медного всадника” многие перескажут? И кто сумеет ответить на вопросы, например, сколько ссылок было в жизни Пушкина или сколько раз в его жизни случалась Болдинская осень? Или известная фраза “Пушкин — наше всё” — она откуда взялась? Да, можно возразить, что сейчас всё это легко узнать в Сети, но я говорю о поддержке широкого интереса к поэту, его месте в общественном сознании, литературном, духовном, историческом наследии, которое сегодня, по моему мнению, может быть востребованным в значительно большей степени и принести куда большую пользу».