Иеромонах Макарий рассказал, почему РПЦ празднует рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, отмечают из-за особого значения этого пророка в Евангельской истории. Об этом рассказал иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
В традиции РПЦ рождество Иоанна Крестителя отмечают 7 июля — за полгода до Рождества Христова.
— Место Иоанна Предтечи в Евангельском повествовании совершенно очевидно. Во всех четырех Евангелиях именно Предтеча, предшественник — тот, кто провозгласил пришествие Мессии в лице Иисуса из Назарета. Иисус пришел к нему на Иордан, принял крещение, — рассказал иеромонах в беседе с РИА Новости.
В социальных сетях возник необычный тренд, в рамках которого пользователи «оживляют» старые фотографии умерших людей. Игумен Марк, настоятель храма Феодоровской иконы Божией Матери рассказал, как церковь относится к такому.
Верующие люди по всей России оставляют в приложениях отзывы на храмы и ставят им «оценки». В большинстве случаев церкви имеют хороший рейтинг, но среди отзывов встречаются и негативные. Допустимо ли с религиозной точки зрения «оценивать» церкви и оставлять не только положительные отзывы, выясняла «Вечерняя Москва».