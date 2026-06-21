Олимпийская медалистка Назым Кызайбай стала чемпионкой Кубка мира по боксу

Первыми на ринг в схватках за золотые медали от сборной Казахстана вышли представительницы женской сборной. В весовой категории до 54 килограммов в финале выступала Назым Кызайбай. Ее соперницей была итальянская спортсменка Сирин Чарааби. Казахстанка одержала победу раздельным решением судей, забрав два первых раунда со счетом 4:1.