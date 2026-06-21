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Олимпийская медалистка Назым Кызайбай стала чемпионкой Кубка мира по боксу

В китайском городе Гуйян стартовали финальные бои этапа Кубка мира по боксу, по итогам которых стали известны первые победители, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Первыми на ринг в схватках за золотые медали от сборной Казахстана вышли представительницы женской сборной. В весовой категории до 54 килограммов в финале выступала Назым Кызайбай. Ее соперницей была итальянская спортсменка Сирин Чарааби. Казахстанка одержала победу раздельным решением судей, забрав два первых раунда со счетом 4:1.

Таким образом, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2024 года в Париже Назым Кызайбай стала чемпионкой второго этапа Кубка мира по боксу в текущем календаре World Boxing.