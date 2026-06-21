В Аргентине установили самую высокую в мире статую футболисту Месси

Проект реализован местным художником Альдо Бероисой. Он вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года. Работа художника превосходит 21-метровую статую футболиста в Индии. Ее открыли во время тура аргентинца по Индии в декабре 2025 года. Однако в начале июня появилась информация, что статую Месси в индийской Калькутте демонтировали из-за неустойчивости.