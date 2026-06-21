В Алматы запустили современный лабораторный комплекс нового поколения

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и аким Алматы Дархан Сатыбалды.
Новый комплекс стал частью программы цифровой трансформации здравоохранения и направлен на повышение качества и скорости лабораторной диагностики.
Лаборатория перешла на полностью автоматизированный цикл.
В основу нового комплекса легла современная трековая система, которая объединила диагностические анализаторы в единую цифровую сеть.
Теперь весь путь биологического материала проходит автоматически — от поступления образца до передачи результатов врачу.
Система позволяет:
сократить время проведения исследований; уменьшить количество ручных операций; минимизировать влияние человеческого фактора; снизить вероятность ошибок; повысить качество диагностики.
После поступления материала система самостоятельно считывает штрихкод, определяет необходимые исследования и направляет образец к соответствующему оборудованию.
Искусственный интеллект помогает выбирать оптимальный маршрут.
Если пациенту назначено несколько анализов, пробирка автоматически проходит все необходимые этапы диагностики по заданному алгоритму.
После завершения исследований результаты направляются в лабораторную информационную систему, а образцы при необходимости передаются на хранение.
Дополнительную эффективность обеспечивает искусственный интеллект.
Он в режиме реального времени:
анализирует загрузку оборудования; контролирует работу системы; определяет наиболее быстрый маршрут обработки образцов; ускоряет получение результатов исследований.
Новая технология повышает биологическую безопасность.
Особое значение внедрение автоматизированной системы имеет для инфекционной больницы.
Автоматизация значительно сокращает контакт сотрудников с биологическими материалами, что повышает уровень безопасности и снижает профессиональные риски.
В управлении общественного здравоохранения Алматы подчеркнули важность новой технологии.
«Трековая система работает как умная транспортная магистраль внутри лаборатории, автоматически направляя образцы к необходимому оборудованию. Это позволяет быстрее получать результаты исследований и оперативнее принимать решения по лечению пациентов. Внедрение таких технологий является важным шагом в развитии современной лабораторной службы города».
Казахстан продолжает цифровизацию медицины.
Проект реализован в рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Казахстана.
Внедрение современных лабораторных технологий позволяет медицинским учреждениям повышать точность диагностики, ускорять принятие врачебных решений и улучшать качество медицинской помощи для пациентов.
Что это даст пациентам.
Запуск нового комплекса позволит значительно сократить сроки проведения лабораторных исследований, особенно в условиях инфекционного стационара, где скорость диагностики часто играет ключевую роль. Использование автоматизации и искусственного интеллекта помогает повысить точность результатов, снизить риск ошибок и обеспечить более оперативное назначение лечения.