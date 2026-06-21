В Алматы запустили современный лабораторный комплекс нового поколения

Запуск нового комплекса позволит значительно сократить сроки проведения лабораторных исследований, особенно в условиях инфекционного стационара, где скорость диагностики часто играет ключевую роль. Использование автоматизации и искусственного интеллекта помогает повысить точность результатов, снизить риск ошибок и обеспечить более оперативное назначение лечения.