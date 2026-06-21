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В Алматы запустили современный лабораторный комплекс нового поколения

В Алматы на базе Централизованной лаборатории Городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой начал работу новый лабораторный комплекс с автоматизированной трековой системой и элементами искусственного интеллекта, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Новый комплекс стал частью программы цифровой трансформации здравоохранения и направлен на повышение качества и скорости лабораторной диагностики.

Лаборатория перешла на полностью автоматизированный цикл.

В основу нового комплекса легла современная трековая система, которая объединила диагностические анализаторы в единую цифровую сеть.

Теперь весь путь биологического материала проходит автоматически — от поступления образца до передачи результатов врачу.

Система позволяет:

сократить время проведения исследований; уменьшить количество ручных операций; минимизировать влияние человеческого фактора; снизить вероятность ошибок; повысить качество диагностики.

После поступления материала система самостоятельно считывает штрихкод, определяет необходимые исследования и направляет образец к соответствующему оборудованию.

Искусственный интеллект помогает выбирать оптимальный маршрут.

Если пациенту назначено несколько анализов, пробирка автоматически проходит все необходимые этапы диагностики по заданному алгоритму.

После завершения исследований результаты направляются в лабораторную информационную систему, а образцы при необходимости передаются на хранение.

Дополнительную эффективность обеспечивает искусственный интеллект.

Он в режиме реального времени:

анализирует загрузку оборудования; контролирует работу системы; определяет наиболее быстрый маршрут обработки образцов; ускоряет получение результатов исследований.

Новая технология повышает биологическую безопасность.

Особое значение внедрение автоматизированной системы имеет для инфекционной больницы.

Автоматизация значительно сокращает контакт сотрудников с биологическими материалами, что повышает уровень безопасности и снижает профессиональные риски.

В управлении общественного здравоохранения Алматы подчеркнули важность новой технологии.

«Трековая система работает как умная транспортная магистраль внутри лаборатории, автоматически направляя образцы к необходимому оборудованию. Это позволяет быстрее получать результаты исследований и оперативнее принимать решения по лечению пациентов. Внедрение таких технологий является важным шагом в развитии современной лабораторной службы города».

Казахстан продолжает цифровизацию медицины.

Проект реализован в рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Казахстана.

Внедрение современных лабораторных технологий позволяет медицинским учреждениям повышать точность диагностики, ускорять принятие врачебных решений и улучшать качество медицинской помощи для пациентов.

Что это даст пациентам.

Запуск нового комплекса позволит значительно сократить сроки проведения лабораторных исследований, особенно в условиях инфекционного стационара, где скорость диагностики часто играет ключевую роль. Использование автоматизации и искусственного интеллекта помогает повысить точность результатов, снизить риск ошибок и обеспечить более оперативное назначение лечения.