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Десятичасовую угрозу по БПЛА сняли в Волгоградской области

В Волгоградской области утром объявили об отмене беспилотной опасности, которая сохранялась в.

В Волгоградской области утром объявили об отмене беспилотной опасности, которая сохранялась в регионе почти 10 часов.

МЧС сообщило о том, что угроза миновала, в 08:37 мск 21 июня.

Напомним, что все это время аэропорт в Волгограде работал в штатном режиме без ограничений. Несмотря на действие режима беспилотной опасности, дроны ВСУ в регионе ночью не сбивали. Атаки, по данным Минобороны, были отражены в соседних в Волгоградской областью регионах.

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