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Жителям европейской страны законодательно запретили пить алкоголь из-за жары

Масштабная волна жары стала причиной, по которой во Франции был объявлен частичный запрет на употребление алкоголя, сообщает Reuters.

Масштабная волна жары стала причиной, по которой во Франции был объявлен частичный запрет на употребление алкоголя, сообщает Reuters.

Во Франции в воскресенье в 35 из 96 департаментов был объявлен наивысший — красный — уровень опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, температура должна была достигнуть 39−40°C на обширной территории от юго-запада страны через Парижский регион до Бургундии. В отдельных районах столбики термометров могли подняться до 41 .

После экстренного совещания премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение о превентивном запрете употребления алкоголя на ежегодном музыкальном фестивале «Праздник музыки» (Fête de la Musique), а также на других массовых мероприятиях, проходивших в воскресенье в указанных 35 департаментах.

В то же время власти Парижа распорядились оставить городские парки открытыми круглосуточно, чтобы жители могли укрываться от жары в более прохладных местах.

В ряде других европейских государств, в том числе, Франции и ФРГ, также были объявлены те или иные ограничения.

Читайте материал «Стала известна проблема, с которой столкнулись почти две трети французов».

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