Жителям европейской страны законодательно запретили пить алкоголь из-за жары

Во Франции в воскресенье в 35 из 96 департаментов был объявлен наивысший — красный — уровень опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, температура должна была достигнуть 39−40°C на обширной территории от юго-запада страны через Парижский регион до Бургундии. В отдельных районах столбики термометров могли подняться до 41 .