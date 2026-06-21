Жителям европейской страны законодательно запретили пить алкоголь из-за жары

Масштабная волна жары стала причиной, по которой во Франции был объявлен частичный запрет на употребление алкоголя, сообщает Reuters.
Во Франции в воскресенье в 35 из 96 департаментов был объявлен наивысший — красный — уровень опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, температура должна была достигнуть 39−40°C на обширной территории от юго-запада страны через Парижский регион до Бургундии. В отдельных районах столбики термометров могли подняться до 41 .
После экстренного совещания премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение о превентивном запрете употребления алкоголя на ежегодном музыкальном фестивале «Праздник музыки» (Fête de la Musique), а также на других массовых мероприятиях, проходивших в воскресенье в указанных 35 департаментах.
В то же время власти Парижа распорядились оставить городские парки открытыми круглосуточно, чтобы жители могли укрываться от жары в более прохладных местах.
В ряде других европейских государств, в том числе, Франции и ФРГ, также были объявлены те или иные ограничения.
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