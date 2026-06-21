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Казахстанка Виктория Графеева победила олимпийскую чемпионку и завоевала золото Кубка мира по боксу

Представительница национальной женской сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева стала чемпионкой второго этапа Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В китайском городе Гуйяне продолжаются финальные поединки Кубка мира по боксу.

В женском турнире в весовой категории до 60 килограммов от сборной Казахстана выступила Виктория Графеева.

В решающем бою за золото ей противостояла действующая олимпийская чемпионка из Китайского Тайбэя Линь Юй-Тин.

Схватка прошла в упорной борьбе. Первые два раунда соперница владела преимуществом на судейских записках.

В заключительном отрезке казахстанка отправила Юй-Тин в нокдаун, что и позволило забрать итоговую победу.

Для Графеевой это вторая медаль высшей пробы на Кубке мира подряд. Ранее Виктория стала чемпионкой первого этапа, который проходил в Бразилии.

Что касается текущего турнира, то это вторая золотая награда для женской сборной Казахстана. Ранее олимпийская медалистка Назым Кызайбай стала победительницей в своей весовой категории.