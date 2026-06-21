Лев, тигрица и орангутан на ощупь — в Пермском зоопарке открылся необычный музей

В планах организаторов — три формата работы. Первый — тактильные экскурсии небольшими группами: под руководством экскурсовода гости будут не торопясь изучать фигуры, а также трогать настоящие рога, перья и шерсть. Второй — мастер-классы, где можно закрепить впечатления и сделать сувенир на память. Третий — экскурсии с обратной инклюзией: их для зрячих будут проводить сами незрячие люди, чтобы разрушать стереотипы и учить взаимопониманию.