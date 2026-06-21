В Ростовской области за сутки сотрудники МЧС потушили пять пожаров

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 20 июня 2026 года пожарно-спасательные подразделения потушили пять техногенных пожаров и при этом был спасён один человек.
Кроме того, сотрудники ведомства принимали участие в ликвидации последствий одного дорожно‑транспортного происшествия.
Для выполнения поставленных задач было задействовано 72 человека личного состава и 18 единиц специальной техники.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше