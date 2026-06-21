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В Ростовской области за сутки сотрудники МЧС потушили пять пожаров

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 20 июня 2026 года пожарно-спасательные подразделения потушили пять техногенных пожаров и при этом был спасён один человек.

Кроме того, сотрудники ведомства принимали участие в ликвидации последствий одного дорожно‑транспортного происшествия.

Для выполнения поставленных задач было задействовано 72 человека личного состава и 18 единиц специальной техники.

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