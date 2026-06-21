Робот-корреспондент НОИЦ Виктор Медиа проведет эфир с забега РУТС

Участники пробегут по центральным улицам города и по пути заглянут в Нижегородский областной информационный центр, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Заповедные кварталы, торговые ряды «Средной», IT-кампус «НЕЙМАРК», школа № 3 и дворик Дома Сироткина. Кроме того, впервые в этом году организаторы ввели на маршруте секретную локацию.