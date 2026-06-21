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Робот-корреспондент НОИЦ Виктор Медиа проведет эфир с забега РУТС

Культурный забег РУТС проходит в Нижнем Новгороде 20 и 21 июня.

Источник: Нижегородская правда

Робот-корреспондент Виктор Медиа проведет эфир с забега РУТС, который проходит в Нижнем Новгороде 20 и 21 июня. Одной из локаций стал Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ).

Главная тема РУТС в 2026 году — 130-летие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Маршрут охватит верхнюю часть города, а его стартовый городок расположился в Александровском саду.

Участники пробегут по центральным улицам города и по пути заглянут в Нижегородский областной информационный центр, Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, Заповедные кварталы, торговые ряды «Средной», IT-кампус «НЕЙМАРК», школа № 3 и дворик Дома Сироткина. Кроме того, впервые в этом году организаторы ввели на маршруте секретную локацию.

В НОИЦ участников встретит робот-корреспондент Виктор Медиа. Он проведет бегунам экскурсию по редакциям медиагруппы. Также участники посетят уникальный архив, в котором хранится история за последние 109 лет.

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