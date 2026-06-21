Книжные магазины назвали самые продаваемые детективы в России

Библиотека РБК проводит серию офлайн-встреч, на которых обсуждаем с гостями, как литература формирует человека, общество и бизнес. 24 июня пройдет второе офлайн-мероприятие «Просто детектив» при поддержке сервиса «Яндекс Книги» и магазина «Читай-Город», где вместе с гостями обсудим, почему расследование стало одним из главных сюжетов современности. Регистрация по ссылке.