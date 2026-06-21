Книжные магазины назвали самые продаваемые детективы в России

В 2026 году самыми популярными детективами стали произведения писателей Агаты Кристи, Питера Боланда, Холли Джексон, Стива Каваны, а также Татьяны Устиновой, свидетельствуют данные, предоставленные РБК сетью «Читай-город» и сервисом «Литрес».
Библиотека РБК проводит серию офлайн-встреч, на которых обсуждаем с гостями, как литература формирует человека, общество и бизнес. 24 июня пройдет второе офлайн-мероприятие «Просто детектив» при поддержке сервиса «Яндекс Книги» и магазина «Читай-Город», где вместе с гостями обсудим, почему расследование стало одним из главных сюжетов современности. Регистрация по ссылке.
В десятку самых продаваемых детективов у «Читай-города» в этом году вошли:
«Хороших девочек не убивают» Холли Джексон;
«Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе», «Убийства по алфавиту» Агаты Кристи;
«Агент на мягких лапах» Фрауке Шойнеманн;
«Убийства на выставке собак. Детективное агентство “Благотворительный магазин” (#3)» Питера Боланда;
«Цветы смерти» Ли Тонгон;
«Хорошая девочка, дурная кровь» Холли Джексон;
«Смерть в облаках» Агаты Кристи;
«Загадка закрытого ящика» Холли Вебб.
Как отметили в «Читай-городе», в первом квартале 2025 года доля детективов в художественной литературе магазина составила 9%, рост по сравнению с предшествующим годом — 2%.
В пресс-службе группы компаний «Литрес» РБК уточнили, что в последние три года (2023−2025) спрос на детективы остается стабильно высоким. В 2025 году выручка от детективов (поштучная продажа, подписка, абонемент) выросла на 6% по сравнению с 2024-м.
В топ-10 самых популярных детективов в сервисе «Литрес» в первом полугодии 2026 года вошли:
«Тени южной ночи» Татьяны Устиновой в форматах книги и аудиокниги;
«Соучастница» Стива Каваны;
«Убийства на выставке собак. Детективное агентство “Благотворительный магазин” Питера Боланда;
«Соучастница» Стива Каваны в формате аудиокниги;
«Судный день» Стива Каваны;
«Смертельная месть» Андреаса Грубера;
«Последний день года» Лены Обуховой;
«Гостиница заблудших душ» Лены Обуховой и Юлии Миллер.