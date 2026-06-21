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Полиция изъяла во Владивостоке 16 литров нелегального алкоголя

Рейд прошёл по торговым точкам краевого центра. Составлено шесть административных протоколов.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники УМВД провели во Владивостоке оперативно-профилактическую проверку объектов розничной торговли на предмет незаконного оборота спиртного. Итог рейда — шесть административных протоколов и изъятие 16 литров алкогольной продукции на общую сумму 24 тысячи рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения квалифицированы по трём статьям: незаконная продажа товаров, ограниченных в обороте, нарушение правил розничной продажи алкоголя и незаконная продажа спиртного физическими лицами.

Все собранные материалы направлены в суд. Там определят меру ответственности для каждого нарушителя.

Это не единственная подобная проверка в последнее время. Ранее полиция Советского района Владивостока уже пресекла нелегальную торговлю спиртным в одном из магазинов на улице Татарской. Поводом для того рейда стала публикация в соцсетях о продаже алкоголя без лицензии и наличии игрового автомата в торговой точке.

Правоохранители продолжают системную работу по выявлению точек нелегальной продажи алкоголя. В УМВД напоминают: торговля спиртным без лицензии и с нарушением правил влечёт административную ответственность, а в отдельных случаях — уголовную. Проверки будут продолжены.