Полиция изъяла во Владивостоке 16 литров нелегального алкоголя

Это не единственная подобная проверка в последнее время. Ранее полиция Советского района Владивостока уже пресекла нелегальную торговлю спиртным в одном из магазинов на улице Татарской. Поводом для того рейда стала публикация в соцсетях о продаже алкоголя без лицензии и наличии игрового автомата в торговой точке.