Как собаки предотвращают теракты и ловят преступников

Дик нашёл взрывчатку не быстро. Сначала визуально отработали рынок взрывотехники МЧС. Ничего не обнаружили. Потом приехали мы. Жара была неимоверная. Мы минут 15 работали, а потом на такое же время я укладывал пса в тенёчке отдыхать, поил водичкой, клал ему на голову мокрую тряпку, чтобы он пришёл в себя. Дику пришлось особенно нелегко, так как он был уже в возрасте, да ещё после ранения. Работа шла довольно-таки тяжело. Но через два часа мы наткнулись на этот угол — Дик принял сигнальную позу и замер. Я стал приглядываться, отогнул кору у этого обрубка дерева и там, в куче мусора, торчал электродетонатор. Мы тут же вызвали сапёров-взрывотехников МЧС.